Жильцам двухэтажки на Химмаше предложили снести этот дом за свой счёт

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Двухэтажное здание под номером 14 на улице Инженерной в микрорайоне Химмаш Чкаловского административного района города Екатеринбурга находится в крайне плачевном состоянии. Для того, чтобы понять это, не нужно даже проводить дополнительные исследования — аварийность его видна по осыпающимся стенам, ссохшимся оконным рамам и подтёкам на потолках. И хоть дом признан аварийным, сносить его не торопятся.По информации «Четвёртого канала», чиновники Чкаловской райадминистрации заявляют о своём бессилии, что касается судьбы здания. По их словам, разрушающаяся химмашевская двухэтажка находится в частной собственности, а потому собственниками вопрос с ней и должен решаться. Мало того, жильцам дома предложили снести этот «дворец» за свой счёт, и пригрозили, что в противном случае государство изымет дом из числа их недвижимого имущества, и только тогда снесут.Только после того, как проблема перестала быть только лишь предметом разговоров среди соседей, а стала известна шире, районные чиновники стали давать обещания жильцам строения о его сносе и расселении по другим местам. Особое шевеление началось после того, как стало известно — ситуацией заинтересовался следственный комитет. Теперь людям, живущим в постоянном страхе, что на их головы рано или поздно рухнет крыша, называют даже месяц начала расселения — декабрь. Впрочем, этим обещаниям никто уже особо не верит.