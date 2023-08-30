Демидовы предстают семейством дипломатов в экспонатах екатеринбургской выставки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Выставка, посвящённая Демидовым, открылась в музее архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета. Старинный уральский род предстаёт в выставленных экспонатах с несколько непривычной стороны.О Демидовых чаще вспоминают, как о семействе талантливых предпринимателей, расчётливых заводчиков, основателей многих уральских городов. Меж тем, представители старинного рода отметились и другой деятельностью. Открывшаяся в музее УРГАХУ выставка под названием «Демидовы XIX века: патриоты и космополиты» предлагает побольше узнать о благотворительности, которой занимались члены семьи и об их деяниях на поприще международной дипломатии.Главные герои выставки — Павел и Анатолий Николаевичи Демидовы, а также князь Сан-Донато Павел Павлович Демидов. Первые — два брата — занимались производством военной продукции и слыли щедрыми меценатами. Второй — был наследным владельцем уральских заводов и служил в парижском и венском российских посольствах.Ещё одна часть выставки посвящена трудному для старины периоду трансформации из Российской империи в Советскую Россию. Из документов, представленных на ней, можно узнать, как эти глобальные изменения отразились на старинном уральском роде.Выставка по адресу «улица Горького, 4А) (именно там находится Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ) продлится до 22 октября.