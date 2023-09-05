В ТРЦ Екатеринбурга проведут акцию, приуроченную к Всероссийскому дню трезвости

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В трех торговых центрах в Екатеринбурге сегодня проведут акцию, приуроченную к грядущему Всероссийскому дню трезвости.Акция проходит с 15.00 до 17.00 в ТЦ «Мегаполис», ТЦ «Фан-Фан» и ТЦ «Академический». Медики пригласят екатеринбуржцев поучаствовать в интерактивной игре «Урал – в пользу жизни» и посчитать, как много времени, сил и ресурсов отбирает алкоголь.Кроме того, горожане могут получить консультацию врачей. Медики оценят состояние здоровья и дадут рекомендации, как избавиться от вредных привычек.Добавим, что день трезвости отмечается ежегодно 11 сентября. Традиционно в честь него проводятся флешмобы, выставки и другие мероприятия. Впервые этот праздник отметили в 1913 году.