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В ТРЦ Екатеринбурга проведут акцию, приуроченную к Всероссийскому дню трезвости
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В трех торговых центрах в Екатеринбурге сегодня проведут акцию, приуроченную к грядущему Всероссийскому дню трезвости.
Акция проходит с 15.00 до 17.00 в ТЦ «Мегаполис», ТЦ «Фан-Фан» и ТЦ «Академический». Медики пригласят екатеринбуржцев поучаствовать в интерактивной игре «Урал – в пользу жизни» и посчитать, как много времени, сил и ресурсов отбирает алкоголь.
Кроме того, горожане могут получить консультацию врачей. Медики оценят состояние здоровья и дадут рекомендации, как избавиться от вредных привычек.
Добавим, что день трезвости отмечается ежегодно 11 сентября. Традиционно в честь него проводятся флешмобы, выставки и другие мероприятия. Впервые этот праздник отметили в 1913 году.
Акция проходит с 15.00 до 17.00 в ТЦ «Мегаполис», ТЦ «Фан-Фан» и ТЦ «Академический». Медики пригласят екатеринбуржцев поучаствовать в интерактивной игре «Урал – в пользу жизни» и посчитать, как много времени, сил и ресурсов отбирает алкоголь.
Кроме того, горожане могут получить консультацию врачей. Медики оценят состояние здоровья и дадут рекомендации, как избавиться от вредных привычек.
Добавим, что день трезвости отмечается ежегодно 11 сентября. Традиционно в честь него проводятся флешмобы, выставки и другие мероприятия. Впервые этот праздник отметили в 1913 году.
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