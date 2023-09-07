В Богдановиче открыли движение по мосту, призванному ликвидировать пробки на Тюменском тракте

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в Богдановиче открыли движение по новому путепроводу, который должен ликвидировать пробки на отрезке трассы Екатеринбург – Тюмень, пересекающем железнодорожный переезд.В департаменте информполитики региона заявили, что пропускная способность на данном участке трассы вырастет с 700 до 1400 машин в час. Также предполагается, что новый мост через железнодорожные пути сократит время прибытия экстренных служб и повысит комфорт пассажиров общественного транспорта.Движение организовано по двум полосам. Ширина каждой полосы составляет 3,5 метра. Справа и слева для пешеходов оборудовали тротуары.