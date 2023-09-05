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Организаторы «Майской прогулки» в Екатеринбурге изменили место старта
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Организаторы «Майской прогулки», которая пройдет в Екатеринбурге 17 сентября, внесли новые корректировки. Изменилось место старта.
Старт состоится в сквере имени А. Канделя, расположенном между станцией метро «Динамо» и ККТ «Космос». На этой площадке будут располагаться все основные точки: регистрация на маршрут, проверка анкет и выдача карт, продажа юбилейного мерча, активности от партнеров, прием вторсырья и фотозона.
Для участников подготовлено пять маршрутов. Для каждого маршрута свое время старта:
- 10 км «Исетский променад»: старт с 10.00 до 12.00;
- 20 км «Солнечный»: старт с 8.00 до 11.00;
- 30 км «Именинник»: старт с 8.00 до 11.00;
- 40 км «Юбилейный»: старт с 7.00 до 9.00;
- 50 км «Классика»: старт с 7.00 до 8.00.
Все участники должны финишировать до 20.00.
Напомним, что 40-я «Майская прогулка» изначально должна была состояться в Екатеринбурге в 21 мая. Но из-за лесных пожаров ее перенесли на 4 июня. Затем ее перенесли на 10 сентября, а в итоге – на 17 сентября.
Старт состоится в сквере имени А. Канделя, расположенном между станцией метро «Динамо» и ККТ «Космос». На этой площадке будут располагаться все основные точки: регистрация на маршрут, проверка анкет и выдача карт, продажа юбилейного мерча, активности от партнеров, прием вторсырья и фотозона.
Для участников подготовлено пять маршрутов. Для каждого маршрута свое время старта:
- 10 км «Исетский променад»: старт с 10.00 до 12.00;
- 20 км «Солнечный»: старт с 8.00 до 11.00;
- 30 км «Именинник»: старт с 8.00 до 11.00;
- 40 км «Юбилейный»: старт с 7.00 до 9.00;
- 50 км «Классика»: старт с 7.00 до 8.00.
Все участники должны финишировать до 20.00.
Напомним, что 40-я «Майская прогулка» изначально должна была состояться в Екатеринбурге в 21 мая. Но из-за лесных пожаров ее перенесли на 4 июня. Затем ее перенесли на 10 сентября, а в итоге – на 17 сентября.
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