Организаторы «Майской прогулки» в Екатеринбурге изменили место старта

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Организаторы «Майской прогулки», которая пройдет в Екатеринбурге 17 сентября, внесли новые корректировки. Изменилось место старта.Старт состоится в сквере имени А. Канделя, расположенном между станцией метро «Динамо» и ККТ «Космос». На этой площадке будут располагаться все основные точки: регистрация на маршрут, проверка анкет и выдача карт, продажа юбилейного мерча, активности от партнеров, прием вторсырья и фотозона.Для участников подготовлено пять маршрутов. Для каждого маршрута свое время старта:- 10 км «Исетский променад»: старт с 10.00 до 12.00;- 20 км «Солнечный»: старт с 8.00 до 11.00;- 30 км «Именинник»: старт с 8.00 до 11.00;- 40 км «Юбилейный»: старт с 7.00 до 9.00;- 50 км «Классика»: старт с 7.00 до 8.00.Все участники должны финишировать до 20.00.Напомним, что 40-я «Майская прогулка» изначально должна была состояться в Екатеринбурге в 21 мая. Но из-за лесных пожаров ее перенесли на 4 июня. Затем ее перенесли на 10 сентября, а в итоге – на 17 сентября.