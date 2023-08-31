Власти Екатеринбурга обещают открыть школу на Уктусе в 2024 году

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Власти Екатеринбурга обещают открыть долгожданную школу на Уктусе на год раньше – к 1 сентября 2024 года.В пресс-службе мэрии заявили, что плановый срок сдачи школы на улице Рощинской, 25 – август 2025 года. Но утверждается, что будут приложены все усилия, чтобы школа открылась к 1 сентября 2024 года.Строительство школы уже развернулось. Планируется возвести четырехэтажное здание площадью 31,6 тысячи квадратных метров. Одновременно в школе смогут учиться до 1,5 тысячи детей. Здание разделят на три блока: для начальной, средней и старшей школ. Также будут оборудованы пять спортивных зон: беговые дорожки, волейбольное, мини-футбольное и баскетбольное поля, тренажерный зал, трибуны и скалодром.Кабинеты для изучения естественных наук должны будут дополнить лабораториями с современным оборудованием. В мультимедийном кабинете школьники смогут делать доклады и смотреть образовательное кино. Праздники будут проходить в актовом зале, рассчитанном на 500 человек. Необходимую литературу школьники смогут брать в библиотечно-информационном центре.