Свердловское минприроды не дало «добро» мусорному полигону под Берёзовским



«По данным МинЖКХ СО, в настоящее время земельный участок с кадастровым номером 66:35:0218001:21 не рассматривается для размещения на нём объекта по обращению с твёрдыми коммунальными отходами для муниципального образования «город Екатеринбург». Письмом Минприроды СО от 01.09.2023 МинЖКХ СО проинформировано о невозможности проведений мероприятий в отношении Участка для размещении на нём Объекта в связи с отсутствием оснований по исключению данной территории из государственного лесного реестра».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Министерство природных ресурсов Свердловской области не сочло нужным исключать из лесного реестра участок неподалёку от посёлка Безречный. На этих землях, «к радости» местных жителей, планировалось строить мусорный полигон.Противники появления нового полигона твёрдых бытовых отходов под Берёзовским узнали о том, что Минприроды, по сути, выступило на их стороне, из письма Свердловского межрегионального природоохранного прокурора Павла Рябова. В своём ответе на их обращение он, в частности, пишет:Меж тем, защитники леса, объединившиеся в группу «Против мусорного полигона в Берёзовском!», хоть и обрадованы этим известием, самораспускаться не намерены. Ведь в любой момент может оказаться, что участок-таки изъяли из числа уральских лесов и начали готовить его под засыпку мусором, как и намеревалось сделать Свердловское министерство ЖКХ.