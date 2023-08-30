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Жителей Екатеринбурга напугали звуки стрельбы
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жителей микрорайона Кольцово в Екатеринбурге сегодня утром напугали звуки стрельбы и взрывов. Оказалось, что это были учения.
Как пишет E1.RU со ссылкой на очевидцев, звуки были похожи на взрывы гранаты и звучали продолжительное время.
В пресс-службе Центрального военного округа пояснили, что проходят плановые занятия по противодействию терроризму с применением холостых боеприпасов и средств шумовой имитации.
Как пишет E1.RU со ссылкой на очевидцев, звуки были похожи на взрывы гранаты и звучали продолжительное время.
«Сижу в гараже, работаю за компьютером, вдруг начинаются выстрелы»,
– говорит очевидец.
В пресс-службе Центрального военного округа пояснили, что проходят плановые занятия по противодействию терроризму с применением холостых боеприпасов и средств шумовой имитации.
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