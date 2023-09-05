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Первый пассажирский трамвай поехал в Академический район Екатеринбурга
Фото: телеграм-канал администрации Академического района
В Академический район Екатеринбурга приехал первый пассажирский трамвай. Это технический старт трамвайному движению в восьмой район города.
Пока что из пассажиров в трамвае – только губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Об этом сообщает телеграм-канал администрации Академического района.
Для остальных пассажиров трамвайное движение планируют открыть через два месяца. Как заявил Орлов вчера на пресс-конференции, жители Академического района смогут пользоваться новой трамвайной веткой в ноябре.
Пока что из пассажиров в трамвае – только губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Об этом сообщает телеграм-канал администрации Академического района.
Для остальных пассажиров трамвайное движение планируют открыть через два месяца. Как заявил Орлов вчера на пресс-конференции, жители Академического района смогут пользоваться новой трамвайной веткой в ноябре.
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