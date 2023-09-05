Первый пассажирский трамвай поехал в Академический район Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Академический район Екатеринбурга приехал первый пассажирский трамвай. Это технический старт трамвайному движению в восьмой район города.Пока что из пассажиров в трамвае – только губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Об этом сообщает телеграм-канал администрации Академического района.Для остальных пассажиров трамвайное движение планируют открыть через два месяца. Как заявил Орлов вчера на пресс-конференции, жители Академического района смогут пользоваться новой трамвайной веткой в ноябре.