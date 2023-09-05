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В Нижнем Тагиле прокладывают первую «резиновую» дорогу
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле прокладывают первую в городе «резиновую» дорогу. МУП «Тагилдорстрой» применяет новую технологию укладки асфальта на улице Фрунзе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Начальник отдела ООО «Новые технологии строительства» Александр Данилов сообщил, что асфальтобетонная смесь создана с внедрением в нее модификатора на основе активного резинового порошка, частью которого является крошка от изношенных шин. Полученная смесь приобретает улучшенные физико-механические и эксплуатационные характеристики.
По словам Данилова, благодаря применению модификатора повышается сдвигоустойчивость дорожного полотна, уменьшается скорость образования трещин на дороге, а также увеличиваются устойчивость к усталостным явлениям и сроки межремонтных интервалов. Утверждается, что время службы такого покрытия увеличивается на 30-50%.
Мастер дорожного участка МУП «Тагилдорстрой» Юрий Пинчук рассказал, что сейчас этой смесью укладывают второй слой толщиной пять сантиметров на участке дороги от улицы Космонавтов до Оплетина.
Начальник отдела ООО «Новые технологии строительства» Александр Данилов сообщил, что асфальтобетонная смесь создана с внедрением в нее модификатора на основе активного резинового порошка, частью которого является крошка от изношенных шин. Полученная смесь приобретает улучшенные физико-механические и эксплуатационные характеристики.
По словам Данилова, благодаря применению модификатора повышается сдвигоустойчивость дорожного полотна, уменьшается скорость образования трещин на дороге, а также увеличиваются устойчивость к усталостным явлениям и сроки межремонтных интервалов. Утверждается, что время службы такого покрытия увеличивается на 30-50%.
Мастер дорожного участка МУП «Тагилдорстрой» Юрий Пинчук рассказал, что сейчас этой смесью укладывают второй слой толщиной пять сантиметров на участке дороги от улицы Космонавтов до Оплетина.
«С данной фракцией мы еще не работали, экспериментируем. Смесь приготовили на нашем асфальтобетонном заводе. Процесс укладки этого вида асфальта ничем не отличается, укатывается хорошо»,
– добавил Юрий Пинчук.
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