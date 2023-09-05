В Нижнем Тагиле прокладывают первую «резиновую» дорогу





– добавил Юрий Пинчук. «С данной фракцией мы еще не работали, экспериментируем. Смесь приготовили на нашем асфальтобетонном заводе. Процесс укладки этого вида асфальта ничем не отличается, укатывается хорошо»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле прокладывают первую в городе «резиновую» дорогу. МУП «Тагилдорстрой» применяет новую технологию укладки асфальта на улице Фрунзе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Начальник отдела ООО «Новые технологии строительства» Александр Данилов сообщил, что асфальтобетонная смесь создана с внедрением в нее модификатора на основе активного резинового порошка, частью которого является крошка от изношенных шин. Полученная смесь приобретает улучшенные физико-механические и эксплуатационные характеристики.По словам Данилова, благодаря применению модификатора повышается сдвигоустойчивость дорожного полотна, уменьшается скорость образования трещин на дороге, а также увеличиваются устойчивость к усталостным явлениям и сроки межремонтных интервалов. Утверждается, что время службы такого покрытия увеличивается на 30-50%.Мастер дорожного участка МУП «Тагилдорстрой» Юрий Пинчук рассказал, что сейчас этой смесью укладывают второй слой толщиной пять сантиметров на участке дороги от улицы Космонавтов до Оплетина.