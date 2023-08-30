Мусорные контейнеры напомнят ученикам екатеринбургских школ об экологии

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Спецавтобаза» отчиталась об установки в полусотне местных школ контейнеров для сортируемых отходов. Помимо прямой своей функции эти контейнеры будут напоминать детям, зачем нужно разделять разные виды мусора и насколько это важно для окружающей среды.Всего «Спецавтобаза» расставила 67 контейнеров для сортируемых отходов в 50 школах уральской столицы. Ими могут пользоваться около 50 тысяч школьников. Больше всего учебных заведений, присоединившихся к рациональному обращению с отходами, в Орджоникидзевском административном районе Екатеринбург. Там региональный оператор установил 38 контейнеров для пластика и девять для макулатуры в 13 школах.Кроме снабжения школ «экологическими» мусорными контейнерами, «Спецавтобаза» проводит образовательные мероприятия в школах и детских садах Екатеринбурга. Детям на этих занятиях объясняют, зачем нужны мусоросортировочные комплексы, и учат подготавливать пластиковые бутылки к переработке.