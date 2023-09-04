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Екатеринбургский орангутан готовится отметить день рождения
Фото: Екатеринбургский зоопарк / зоопарк.екатеринбург.рф
В субботу любители живой природы могут поздравить с днём рождения одного из самых популярных у екатеринбуржцев обитателей местного зоопарка. Информацию о том, сколько ему исполнится лет, сотрудники зоопарка пока не раскрывают — хотят сохранить интригу до 9 сентября.
По сложившейся традиции, Екатеринбургский зоопарк к дням рождений своих обитателей готовит обширную программу развлечений для посетителей. Вот и на этот раз гостей Захара — а именно так зовут уральского орангутана — ждут конкурсы, викторины и фотосессии с животными. Начало праздника в 15:00. Место встречи для желающих поздравить Захара — первый этаж павильона «Южный».
Меж тем, в екатеринбургском зоопарке идёт переселение теплолюбивых животных из уличных летних вольеров в зимние, хорошо обогреваемые убежища.
По сложившейся традиции, Екатеринбургский зоопарк к дням рождений своих обитателей готовит обширную программу развлечений для посетителей. Вот и на этот раз гостей Захара — а именно так зовут уральского орангутана — ждут конкурсы, викторины и фотосессии с животными. Начало праздника в 15:00. Место встречи для желающих поздравить Захара — первый этаж павильона «Южный».
Меж тем, в екатеринбургском зоопарке идёт переселение теплолюбивых животных из уличных летних вольеров в зимние, хорошо обогреваемые убежища.
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