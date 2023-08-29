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В Свердловской области создали оргкомитет Всемирного фестиваля молодежи

16.22 Вторник, 5 сентября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области создали региональный оргкомитет по подготовке и проведению Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Всемирный фестиваль молодежи состоится с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус». Региональная программа запланирована на период с 10 по 17 марта. Участники посетят 30 городов России, в том числе и Екатеринбург.

Распоряжением Куйвашева утвержден состав регионального оргкомитета. В него вошел 31 человек, в том числе вице-губернатор Олег Чемезов, заместитель губернатора Павел Креков и министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Во Всемирном фестивале молодежи примут участие около 20 тысяч молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта и различных сфер жизни. Впервые участниками станут подростки от 14 до 17 лет.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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