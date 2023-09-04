В Екатеринбурге ликвидировали незаконную свалку около родника «Золотой ключик»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Незаконные свалки на улице Строителей и около родника «Золотой ключик» в Екатеринбурге ликвидировали после вмешательства прокуратуры.Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку после обращения екатеринбуржца о несанкционированной свалке. Во время выездной проверки выяснилось, что около здания №27 на улице Строителей и вблизи родника «Золотой ключик» в микрорайоне «Семь ключей» образовались свалки отходов производства и потребления.Прокурор направил в суд иск о понуждении министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области ликвидировать незаконные свалки. Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования прокурора.Свердловский межрайонный природоохранный прокурор Павел Рябов проверил устранение нарушений. Сейчас территорию уже очистили от отходов.