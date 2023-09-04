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Число случаев ОРВИ в Свердловской области увеличилось почти на 13%
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области за неделю зафиксировали 14 295 случаев ОРВИ. Это на 12,9% больше, чем неделей ранее, но на 23,2% ниже среднего многолетнего уровня. Среди заболевших 55% – дети.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, больше всего заболевших фиксируют в Академическом и Кировском районах Екатеринбурга, Богдановиче, Полевском, Сысерти, Рефтинском, Сухом Логе, Полевском и Арамили.
На Екатеринбург приходится 7 328 случаев ОРВИ. Это на 18,2% выше уровня предыдущей недели и на 21,4% ниже средних многолетних показателей.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, больше всего заболевших фиксируют в Академическом и Кировском районах Екатеринбурга, Богдановиче, Полевском, Сысерти, Рефтинском, Сухом Логе, Полевском и Арамили.
На Екатеринбург приходится 7 328 случаев ОРВИ. Это на 18,2% выше уровня предыдущей недели и на 21,4% ниже средних многолетних показателей.
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