На улице Вайнера в Екатеринбурге устроят дискотеку в память о Юрии Шатунове





– цитирует Е1.RU одну из поклонниц музыканта Екатерину. «Мы смотрели, что в других городах делают ко дню рождения Юрия, и нам пришла в голову идея сделать что-то, связанное с медиаэкраном на Вайнера. В компании "Сима-ленд" идею поддержали. Понятно, что это рабочий день, но, думаю, народ соберется»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На улице Вайнера в Екатеринбурге 6 сентября устроят вечер памяти Юрия Шатунова. В этот день певец мог бы отметить свое 50-летие. С медиаэкрана, установленного к 300-летию города, прозвучат его песни.С инициативой проведения вечера памяти выступило сообщество поклонников исполнителя, объединившееся после смерти Юрия Шатунова.Поклонники Юрия Шатунова также заказали флаги с портретами и именем певца, они планируют проехать с ними по городу.Акция стартует в 20.30. А в 21.00 начнется двухчасовая дискотека с хитами группы «Ласковый май».