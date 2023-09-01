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На улице Вайнера в Екатеринбурге устроят дискотеку в память о Юрии Шатунове
Фото: официальный сайт Юрия Шатунова
На улице Вайнера в Екатеринбурге 6 сентября устроят вечер памяти Юрия Шатунова. В этот день певец мог бы отметить свое 50-летие. С медиаэкрана, установленного к 300-летию города, прозвучат его песни.
С инициативой проведения вечера памяти выступило сообщество поклонников исполнителя, объединившееся после смерти Юрия Шатунова.
Поклонники Юрия Шатунова также заказали флаги с портретами и именем певца, они планируют проехать с ними по городу.
Акция стартует в 20.30. А в 21.00 начнется двухчасовая дискотека с хитами группы «Ласковый май».
С инициативой проведения вечера памяти выступило сообщество поклонников исполнителя, объединившееся после смерти Юрия Шатунова.
«Мы смотрели, что в других городах делают ко дню рождения Юрия, и нам пришла в голову идея сделать что-то, связанное с медиаэкраном на Вайнера. В компании "Сима-ленд" идею поддержали. Понятно, что это рабочий день, но, думаю, народ соберется»,
– цитирует Е1.RU одну из поклонниц музыканта Екатерину.
Поклонники Юрия Шатунова также заказали флаги с портретами и именем певца, они планируют проехать с ними по городу.
Акция стартует в 20.30. А в 21.00 начнется двухчасовая дискотека с хитами группы «Ласковый май».
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