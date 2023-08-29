Фестиваль «Дорога домой» пройдет в Екатеринбурге



Фото: благотворительный фонд «ЗООзащита»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге в эту субботу, 9 сентября, пройдет завершающий в этом году фестиваль «Дорога домой» по пристрою подопечных благотворительного фонда «ЗООзащита».Как рассказали «Вечерним ведомостям» организаторы, на фестивале презентуют социальные ролики, созданные в рамках грантового проекта «Дорога домой», покажут танцевальные номера с собаками от дог-клуба «Лови момент», проведут интерактивную лекцию «Питомцы из приюта: мифы и реальность», викторину, а также открытый семинар «Ноузворк для всех».Кроме того, запланированы важный разговор об адресниках и последствиях его отсутствия от мастерской be_loved_pet и презентация нового проекта фонда «60+/7+».В парке во время фестиваля также можно будет познакомиться с подопечными фонда «ЗООзащита» и выбрать для себя четвероногого друга. Поучаствовать в жизни питомцев можно и другими способами: оставить свою подпись за строительство приюта в Екатеринбурге, либо приобрести товары ручной работы на благомаркете. Вырученные на благомаркете средства пойдут на покупку корма, медикаментов и оплату лечения подопечных фонда.Фестиваль пройдет в парке Маяковского 9 сентября с 12.00 до 16.00.