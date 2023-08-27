В Екатеринбурге провели памятную акцию по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом

Фото: Екатеринбургская епархия

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Акция была организована властями и уже традиционно прошла у памятника «Чёрный тюльпан» на площади Советской армии. В ней приняли участие сотрудники аппарата губернатора и правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга, областные и городские депутаты, представители ЦВО, духовенства, юнармейцы, суворовцы, курсанты института МЧС, студенты ВУЗов и учащиеся школ.3 сентября был выбран Днём солидарности в борьбе с терроризмом в память о событиях в Беслане — когда 1 сентября 2004 года террористы захватили в заложники в здании бесланской школы №1 более 1100 человек, в этот день (3 сентября) состоялся штурм здания силовиками, в результате которого большинство заложников было освобождено, но при этом по итогам теракта погибло 333 человека, в том числе 186 детей. Спустя две недели за случившееся взял на себя ответственность один из лидеров чеченских сепаратистов Шамиль Басаев.Вспомнили на акции и жертв других терактов. Наибольшее число террористических выходок в России было в 1999 году, когда случилось сразу 5 терактов, в том числе серия из четырёх взрывов жилых домов в сентябре 1999 года в Буйнакске, Волгодонске и Москве — по итогам этих терактов в общей сложности погибли 365 человек.