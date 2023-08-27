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В Екатеринбурге провели памятную акцию по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом

20.56 Воскресенье, 3 сентября 2023
Фото: Екатеринбургская епархия
Акция была организована властями и уже традиционно прошла у памятника «Чёрный тюльпан» на площади Советской армии. В ней приняли участие сотрудники аппарата губернатора и правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга, областные и городские депутаты, представители ЦВО, духовенства, юнармейцы, суворовцы, курсанты института МЧС, студенты ВУЗов и учащиеся школ.





Фото: Екатеринбургская епархия

3 сентября был выбран Днём солидарности в борьбе с терроризмом в память о событиях в Беслане — когда 1 сентября 2004 года террористы захватили в заложники в здании бесланской школы №1 более 1100 человек, в этот день (3 сентября) состоялся штурм здания силовиками, в результате которого большинство заложников было освобождено, но при этом по итогам теракта погибло 333 человека, в том числе 186 детей. Спустя две недели за случившееся взял на себя ответственность один из лидеров чеченских сепаратистов Шамиль Басаев.

Вспомнили на акции и жертв других терактов. Наибольшее число террористических выходок в России было в 1999 году, когда случилось сразу 5 терактов, в том числе серия из четырёх взрывов жилых домов в сентябре 1999 года в Буйнакске, Волгодонске и Москве — по итогам этих терактов в общей сложности погибли 365 человек.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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20:56 В Екатеринбурге провели памятную акцию по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом
16:48 Синоптики предупредили о тумане в Свердловской области
16:23 Жители серовской пятиэтажки два года страдают от протекающей крыши
15:54 В Екатеринбурге влетевший в фургон у «Дирижабля» мотоциклист скончался в больнице
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14:23 В Первоуральске во время рабочего совещания скончался политик
13:14 Из колонии ФКУ КП-45 под Камышловом сбежал осужденный
12:13 В Качканаре в доме на улице Советской рухнул потолок
11:49 В Екатеринбурге на Переходном переулке загорелась квартира
10:49 СК возбудил уголовное дело по факту ДТП в Алапаевске
09:38 В Екатеринбурге 17-летняя девушка села за руль и устроила ДТП
19:05 ФК «Урал» потерпел третье поражение подряд, уступив дома чеченскому «Ахмату»
17:02 В Свердловской области на медицинские специальности поступило более шести тысяч человек
16:04 Минобороны планирует передать Екатеринбургу землю 32-го военного городка
15:28 Студент из Каменска-Уральского умер в Санкт-Петербурге
14:49 УФАС выявило нарушения при закупке турникетов екатеринбургским метрополитеном
13:59 В Каменске-Уральском в День знаний умер школьник
12:44 В Екатеринбурге ночью у «Антея» произошла массовая драка
11:54 В Минздраве уточнили информацию о пострадавших в утреннем ДТП в Екатеринбурге
11:13 В школах Нижнего Тагила дефицит учителей из-за низких зарплат
10:13 Прокуратура начала проверку по факту ДТП с 12-ю пострадавшими в Екатеринбурге
09:37 Под Первоуральском перевернулся Volkswagen
21:13 В ночном пожаре на Уралмаше едва не погибла семья
20:39 В Нижнем Тагиле подешевел проезд в трамваях
20:24 В ночи под Верхней Пышмой случилось ДТП с участием военной техники
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