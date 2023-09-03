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Жители серовской пятиэтажки два года страдают от протекающей крыши
Фото: «Четвертый канал»
В Серове жители многоквартирного дома на улице Ленина, 144 пожаловались на протекающую крышу, из-за которой уже стены в квартирах остаются мокрыми.
Как сообщает «Четвертый канал», эта проблема остается с жильцами дома уже два года. Управляющая компания, со слов жителей, на жалобы не реагирует.
Как отмечают жильцы, из-за того, что обои не успевают просохнуть, в их квартирах завелись мокрицы.
Как сообщает «Четвертый канал», эта проблема остается с жильцами дома уже два года. Управляющая компания, со слов жителей, на жалобы не реагирует.
Как отмечают жильцы, из-за того, что обои не успевают просохнуть, в их квартирах завелись мокрицы.
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