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Минобороны планирует передать Екатеринбургу землю 32-го военного городка

16.04 Суббота, 2 сентября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Минобороны планирует передать в собственность Екатеринбурга на безвозмездной основе землю 32-го военного городка. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своем телеграм-канале.

Отдать землю мэрии решили из-за того, что городская администрация не может вкладывать бюджетные средства на развитие территории, пока она находится в собственности министерства обороны. Ранее жители городка жаловались на то, что городские власти на занимаются благоустройством на их улицах.

«Ведомство подтвердило готовность безвозмездно передать землю 32 в/г в собственность администрации Екатеринбурга. Более того, распорядилось начать кадастровые работы, по итогам которых можно запустить юридическую процедуру передачи земли»,

написал Максим Иванов.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:04 Минобороны планирует передать Екатеринбургу землю 32-го военного городка
15:28 Студент из Каменска-Уральска умер в Санкт-Петербурге
14:49 УФАС выявило нарушения при закупке турникетов екатеринбургским метрополитеном
13:59 В Каменске-Уральском в День знаний умер школьник
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11:54 В Минздраве уточнили информацию о пострадавших в утреннем ДТП в Екатеринбурге
11:13 В школах Нижнего Тагила дефицит учителей из-за низких зарплат
10:13 Прокуратура начала проверку по факту ДТП с 12-ю пострадавшими в Екатеринбурге
09:37 Под Первоуральском перевернулся Volkswagen
21:13 В ночном пожаре на Уралмаше едва не погибла семья
20:39 В Нижнем Тагиле подешевел проезд в трамваях
20:24 В ночи под Верхней Пышмой случилось ДТП с участием военной техники
19:52 Двухдневное культурно-сельскохозяйственное мероприятие проёдет на сысертском заводе
19:11 Екатеринбургского изувера задержали за убийство собаки
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