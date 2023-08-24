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Минобороны планирует передать Екатеринбургу землю 32-го военного городка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Минобороны планирует передать в собственность Екатеринбурга на безвозмездной основе землю 32-го военного городка. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своем телеграм-канале.
Отдать землю мэрии решили из-за того, что городская администрация не может вкладывать бюджетные средства на развитие территории, пока она находится в собственности министерства обороны. Ранее жители городка жаловались на то, что городские власти на занимаются благоустройством на их улицах.
Отдать землю мэрии решили из-за того, что городская администрация не может вкладывать бюджетные средства на развитие территории, пока она находится в собственности министерства обороны. Ранее жители городка жаловались на то, что городские власти на занимаются благоустройством на их улицах.
«Ведомство подтвердило готовность безвозмездно передать землю 32 в/г в собственность администрации Екатеринбурга. Более того, распорядилось начать кадастровые работы, по итогам которых можно запустить юридическую процедуру передачи земли»,
– написал Максим Иванов.
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