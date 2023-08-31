В школах Нижнего Тагила дефицит учителей из-за низких зарплат

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Глава городской организации профсоюза работников образования и науки Людмила Кузнецова заявила о дефиците учителей в школах Нижнего Тагила. По ее словам, специалисты не хотят работать за низкие зарплаты.Об этом профсоюзный лидер сообщила в эфире местного телеканала «Телекон». Месячный оклад педагога при выработке 18 часов в неделю составляет в среднем 28-29 тысячи рублей. Чтобы заработать больше, учителя начинают брать на себя две и более ставок, рассказала Людмила Кузнецова.При этом, по данным Свердловскстата на июнь, средние зарплаты сотрудников сферы образования в регионе составляют 80,5 тысячи рублей.