Возрастное ограничение 18+
В школах Нижнего Тагила дефицит учителей из-за низких зарплат
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Глава городской организации профсоюза работников образования и науки Людмила Кузнецова заявила о дефиците учителей в школах Нижнего Тагила. По ее словам, специалисты не хотят работать за низкие зарплаты.
Об этом профсоюзный лидер сообщила в эфире местного телеканала «Телекон». Месячный оклад педагога при выработке 18 часов в неделю составляет в среднем 28-29 тысячи рублей. Чтобы заработать больше, учителя начинают брать на себя две и более ставок, рассказала Людмила Кузнецова.
При этом, по данным Свердловскстата на июнь, средние зарплаты сотрудников сферы образования в регионе составляют 80,5 тысячи рублей.
Об этом профсоюзный лидер сообщила в эфире местного телеканала «Телекон». Месячный оклад педагога при выработке 18 часов в неделю составляет в среднем 28-29 тысячи рублей. Чтобы заработать больше, учителя начинают брать на себя две и более ставок, рассказала Людмила Кузнецова.
При этом, по данным Свердловскстата на июнь, средние зарплаты сотрудников сферы образования в регионе составляют 80,5 тысячи рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Главврач Верхнесалдинской ЦГБ заявила о дефиците медперсонала
28 августа 2023
28 августа 2023
Из бюджета Свердловской области выделили 41 миллион на выплату задержанных зарплат огнеборцам
25 августа 2023
25 августа 2023