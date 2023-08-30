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Двухдневное культурно-сельскохозяйственное мероприятие проёдет на сысертском заводе
Фото: ВК-группа «Лето на заводе» / vk.com/letonazavode
Урожаями овощей и фруктов, выращенными ушедшим летом, будут хвастать садоводы и огородники в ближайшие выходные в Сысерти. Для этой «ярмарки выходного дня» подобрали не самое обычное место — территорию старинного сысертского завода.
«Ярмарка на заводе» займёт оба выходных дня, 2 и з сентября. Как и любая ярмарка, сысертская предполагает, что посетители будут не только любоваться помидорами, да баклажанами, но и активно их покупать. А чтобы торговля шла бойчее, ярмарку сопроводят — что тоже весьма необычно — культурными мероприятиями. Тут вам и театральные спектакли, и музыкальные концерты, и мастер-классы по лепке из глины и витражной мозаики. В культурную часть программы входит, например, выступление виолончелиста Дмитрия Яковлева и кукольное представление «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» от театра «Мир на ладошке». Подробнее с программой культурно-сельскохозяйственных выходных можно ознакомиться в соцсети «ВК».
Удивляться тому, что для ярмарки в Сысерти выбрано такое необычное место и столь необычный формат, не приходится, ведь организацией её занимается команда известного фестиваля «Лето на заводе». Ребята уже не первый год превращают старинный уральский завод в место проведения ярких событий.
«Ярмарка на заводе» займёт оба выходных дня, 2 и з сентября. Как и любая ярмарка, сысертская предполагает, что посетители будут не только любоваться помидорами, да баклажанами, но и активно их покупать. А чтобы торговля шла бойчее, ярмарку сопроводят — что тоже весьма необычно — культурными мероприятиями. Тут вам и театральные спектакли, и музыкальные концерты, и мастер-классы по лепке из глины и витражной мозаики. В культурную часть программы входит, например, выступление виолончелиста Дмитрия Яковлева и кукольное представление «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» от театра «Мир на ладошке». Подробнее с программой культурно-сельскохозяйственных выходных можно ознакомиться в соцсети «ВК».
Удивляться тому, что для ярмарки в Сысерти выбрано такое необычное место и столь необычный формат, не приходится, ведь организацией её занимается команда известного фестиваля «Лето на заводе». Ребята уже не первый год превращают старинный уральский завод в место проведения ярких событий.
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