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Людские тропы изучат екатеринбургские «следопыты» на Эльмаше
Фото Антона Каптелова
Изучить людские тропы, которыми, словно морщинами, испещрён жилой микрорайон Эльмаш, предлагает культурное пространство «Заря». По этим незапланированным ни одним горпланом дорожкам желающих поведёт художница Анастасия Пищугина.
Во время познавательной прогулки по Эльмашу художница вместе со своими спутниками попытается понять, какие из тропинок были протоптаны местными жителями просто для того, чтобы сократить путь до места назначения, а какие появились потому, что люди создавали более интересные маршруты. Заодно «экспедиция» по эльмашевским тропам полюбуется на старые дворики, которых в Екатеринбурге становится всё меньше.
Прогулка «Следуем тропинками Эльмаша» пройдёт 9 сентября в рамках программы «Ситуация на районе». Заявить своё желание поучаствовать в ней можно до 7 сентября. Билеты продаются на сайте сети кинотеатров «Премьер Зал», при поддержке которой организуется большинство проектов «Пространства Заря».
Во время познавательной прогулки по Эльмашу художница вместе со своими спутниками попытается понять, какие из тропинок были протоптаны местными жителями просто для того, чтобы сократить путь до места назначения, а какие появились потому, что люди создавали более интересные маршруты. Заодно «экспедиция» по эльмашевским тропам полюбуется на старые дворики, которых в Екатеринбурге становится всё меньше.
Прогулка «Следуем тропинками Эльмаша» пройдёт 9 сентября в рамках программы «Ситуация на районе». Заявить своё желание поучаствовать в ней можно до 7 сентября. Билеты продаются на сайте сети кинотеатров «Премьер Зал», при поддержке которой организуется большинство проектов «Пространства Заря».
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