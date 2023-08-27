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Людские тропы изучат екатеринбургские «следопыты» на Эльмаше

18.24 Пятница, 1 сентября 2023
Фото Антона Каптелова
Изучить людские тропы, которыми, словно морщинами, испещрён жилой микрорайон Эльмаш, предлагает культурное пространство «Заря». По этим незапланированным ни одним горпланом дорожкам желающих поведёт художница Анастасия Пищугина.

Во время познавательной прогулки по Эльмашу художница вместе со своими спутниками попытается понять, какие из тропинок были протоптаны местными жителями просто для того, чтобы сократить путь до места назначения, а какие появились потому, что люди создавали более интересные маршруты. Заодно «экспедиция» по эльмашевским тропам полюбуется на старые дворики, которых в Екатеринбурге становится всё меньше.

Прогулка «Следуем тропинками Эльмаша» пройдёт 9 сентября в рамках программы «Ситуация на районе». Заявить своё желание поучаствовать в ней можно до 7 сентября. Билеты продаются на сайте сети кинотеатров «Премьер Зал», при поддержке которой организуется большинство проектов «Пространства Заря».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:24 Людские тропы изучат екатеринбургские «следопыты» на Эльмаше
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15:28 На задержанного из-за взятки ирбитского экс-полковника МВД возбудили уголовное дело
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