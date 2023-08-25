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В выходные в Свердловской области потеплеет до +21 °C
Фото: Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в грядущие выходные в Свердловской области немного потеплеет. Ожидается, что днем температура поднимется до +21°C. Также в субботу прогнозируется небольшой дождь, а в воскресенье преимущественно без осадков.
В субботу, 2 сентября, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью +6…+11°C, днем +15…+20°C. Ветер северной четверти 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +9…+11°C, днем +17…+19°C. Ветер северной четверти 3-8 м/сек.
В воскресенье, 3 сентября, в Свердловской области переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью +8…+13°C, днем +16…+21°C. Ветер северный 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ночью +10…+12°C, днем +17…+19°C. Ветер северный 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 2 сентября, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью +6…+11°C, днем +15…+20°C. Ветер северной четверти 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +9…+11°C, днем +17…+19°C. Ветер северной четверти 3-8 м/сек.
В воскресенье, 3 сентября, в Свердловской области переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью +8…+13°C, днем +16…+21°C. Ветер северный 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ночью +10…+12°C, днем +17…+19°C. Ветер северный 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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