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В свердловской школе с шестью учениками провели линейку без света

16.27 Пятница, 1 сентября 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области в школе поселка Шайтанка, в которой будут учиться всего шесть человек, День знаний провели без света. В здании
из-за аварии пропало электричество.

Об этом рассказала директриса школы Наиля Чернышева порталу URA.RU. По ее словам, вопреки аварии торжественную линейку отменять не стали.

«Было поздравление учителей, родителей, ребята сами организовали концерт, рассказывали стихи. Наша первоклассница дала клятву, что будет хорошо учиться, никогда не опаздывать, никого не подводить. Сказала, что будет всех радовать и получать хорошие оценки»,

– сказала Наиля Чернышева.


Девочка стала единственной ученицей, которая в этом году в поселке Шайтанка пошла в первый класс. Она будет учиться с еще пятью ребятами: одним пятиклассником, одним девятиклассником и тремя семиклассниками. С детьми в этой школе работают пять учителей, которые, по словам директрисы, дают ученикам полноценное обучение.

Наиля Чернышева также сообщила, что перебои с электричеством у них случаются часто, но учебный процесс из-за этого они не прерывают. Столовая у них работает на газу, поэтому дети всегда обеспечены питанием.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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