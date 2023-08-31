В свердловской школе с шестью учениками провели линейку без света

– сказала Наиля Чернышева.

«Было поздравление учителей, родителей, ребята сами организовали концерт, рассказывали стихи. Наша первоклассница дала клятву, что будет хорошо учиться, никогда не опаздывать, никого не подводить. Сказала, что будет всех радовать и получать хорошие оценки»,