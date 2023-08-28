Возрастное ограничение 18+
Глава СКР заинтересовался ситуацией с затянувшимся ремонтом дома-памятника в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с затянувшимся ремонтом в жилом доме, признанного объектом культурного наследия. После того, как рабочие сняли железо с кровли, жильцы дома столкнулись с потопами в квартирах.
Ранее «Свердловское областное телевидение» сообщало о проблеме жильцов дома на улице Баумана, 2 на Уралмаше. Рабочие сняли кровлю прямо перед дождями. По данным телевидения, в одной квартире из-за потопа и вовсе обвалился потолок. Рабочие обещают починить, но сроки ремонта затягиваются, так как выяснилось, что чердак дома-памятника прогнил и его нужно обновить.
«Глава ведомства дал поручение исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Надбитову доложить о ходе проверки и принимаемых для восстановления прав граждан мерах»,
– говорится в сообщении Следкома.
– говорится в сообщении Следкома.
Ранее «Свердловское областное телевидение» сообщало о проблеме жильцов дома на улице Баумана, 2 на Уралмаше. Рабочие сняли кровлю прямо перед дождями. По данным телевидения, в одной квартире из-за потопа и вовсе обвалился потолок. Рабочие обещают починить, но сроки ремонта затягиваются, так как выяснилось, что чердак дома-памятника прогнил и его нужно обновить.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Жители свердловской деревни Бердюгина боятся, что их дом рухнет
24 августа 2023
24 августа 2023