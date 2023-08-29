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В Екатеринбурге завершили переукладку газопроводов для строительства трамвайной линии в Солнечный
Фото: «Екатеринбурггаз»
Специалисты «Екатеринбурггаза» сообщили о завершении переукладки газопроводов высокого давления в Чкаловском районе уральской столицы для строительства трамвайной линии в микрорайон Солнечный.
Работы по переукладке сетей проводились на 2-й Новосибирской и Лучистой. Там специалисты изменили местоположение трассы газопроводов, переложив более 100 метров сети 1 категории диаметром 720 миллиметров и более 400 метров газопроводов 2 категории диаметрами 720 и 1020 миллиметров, рассказали «Вечерним ведомостям» в «Екатеринбурггазе».
Напомним, что трамвайную в микрорайон Солнечный планируют построить к 2030 году.
Работы по переукладке сетей проводились на 2-й Новосибирской и Лучистой. Там специалисты изменили местоположение трассы газопроводов, переложив более 100 метров сети 1 категории диаметром 720 миллиметров и более 400 метров газопроводов 2 категории диаметрами 720 и 1020 миллиметров, рассказали «Вечерним ведомостям» в «Екатеринбурггазе».
«Сварка труб большого диаметра – трудоемкий и сложный процесс. Каждый сварной шов получил заключение лаборатории газового анализа и метрологии компании – эксперты непосредственно на месте выполнения работ проверили соединения и качество защитного покрытия»,
– отметили в компании.
Напомним, что трамвайную в микрорайон Солнечный планируют построить к 2030 году.
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