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В свердловском поселке Исеть ищут 71-летнего мужчину
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Свердловской области в поселке Исеть ищут 71-летнего Юрия Иванова. В минувшую среду, 30 августа, он ушел в лес и до сих пор не вернулся.
В его поисках участвуют волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
Мужчина ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения, с седыми короткими волосами и карими глазами. Был одет в темно-зеленую короткую куртку, темно-синие спортивные штаны, черные кроссовки и синюю кепку. С собой у него был разноцветный зонт.
Отмечается, что пропавший нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего или готов помочь в его поисках, могут звонить волонтерам «ЛизыАлерт» по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру «112».
В его поисках участвуют волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
Мужчина ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения, с седыми короткими волосами и карими глазами. Был одет в темно-зеленую короткую куртку, темно-синие спортивные штаны, черные кроссовки и синюю кепку. С собой у него был разноцветный зонт.
Отмечается, что пропавший нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего или готов помочь в его поисках, могут звонить волонтерам «ЛизыАлерт» по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру «112».
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