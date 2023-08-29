В свердловском поселке Исеть ищут 71-летнего мужчину

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в поселке Исеть ищут 71-летнего Юрия Иванова. В минувшую среду, 30 августа, он ушел в лес и до сих пор не вернулся.В его поисках участвуют волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».Мужчина ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения, с седыми короткими волосами и карими глазами. Был одет в темно-зеленую короткую куртку, темно-синие спортивные штаны, черные кроссовки и синюю кепку. С собой у него был разноцветный зонт.Отмечается, что пропавший нуждается в медицинской помощи.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего или готов помочь в его поисках, могут звонить волонтерам «ЛизыАлерт» по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру «112».