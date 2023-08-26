Юных самбистов из Верхней Пышмы посетил космонавт Юрий Усачев

Фото предоставлено Алексеем Сваловым

Фото предоставлено Алексеем Сваловым





– отметил российский герой. «Здесь, в Верхней Пышме, очень интересно, я даже не ожидал такого масштаба. Школа самбо предоставляет ребятам прекрасные возможности, а дальше все зависит от того, насколько они смогут этим воспользоваться. Но уже то, что для них эти необходимые условия созданы – это очень важно, это инвестиция в будущее. Ребятам прививается очень позитивный навык работы с телом, опыт координации и взаимодействия в коллективе. Формируется своя среда, своя атмосфера, своя субкультура, что очень важно»,

Фото предоставлено Алексеем Сваловым





– считает летчик-космонавт. «Человек учится взаимодействовать с коллективом на уровне двора, группы, соревнований и так далее, и благодаря этому воспитывается и дух, и тело, что очень пригодится в будущем. Ведь то же самое взаимодействие происходит и между космонавтами на орбите»,

Фото предоставлено Алексеем Сваловым





– отметил Алексей Свалов. «Это стало хорошей традицией – когда в Верхнюю Пышму к юным самбистам приезжают гости, которые внесли большой вклад в историю нашей страны. Знакомство с ними – важно и чрезвычайно интересно для подрастающего поколения. Их пример помогает ребятам сформировать правильные ориентиры в жизни. Пообщаться с такими людьми является наилучшей популяризацией самбо»,

Фото предоставлено Алексеем Сваловым

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Герой России космонавт Юрий Усачев встретился с юными самбистами из спортивной школы единоборств во дворце Дворец самбо и единоборств Верхней Пышмы. В Медную столицу Урала он приехал по приглашению руководства «Планетария».Как рассказал Юрий Усачев, в детстве он тоже занимался самбо и дзюдо. Занятия помогали ему поддерживать себя в отличной физической форме, что стало фундаментом для его карьеры космонавта. И до сих пор единоборства остаются его любимым видом спорта.Экскурсию по Дворцу самбо и единоборств для Усачева провели координатор партийного проекта «Зa самбо» в Свердловской области Алексей Свалов и президент Федерации самбо Свердловской области Шухрат Махмудов. После этого космонавт отметил на вопросы юных спортсменов.Дети наперебой расспрашивали космонавта о полетах: можно ли тренироваться в невесомости, вкусное ли питание на борту, во сколько лет он впервые вышел в открытый космос. А после оживленной беседы воспитанники спортивной школы взяли у Юрия Усачева автограф.Он также рассказал, что до сих пор помнит своего тренера и тех, с кем он занимался. Юрий Усачев до сих пор дружит с ними и всячески поддерживает.Как подчеркнул координатор федерального проекта «За самбо» в Свердловской области Алексей Свалов, основная задача проекта – популяризация национального вида спорта, причем не только в нашей Свердловской области, но и по всей России.