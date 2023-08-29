Две юные жительницы Свердловской области стали призерами российской онлайн-школы анимации

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Две юные девушки из Свердловской области попали в число призеров в конкурсе бесплатной летней онлайн-школы анимации и мультипликации для детей, проходившей в рамках проекта «Поколение М».В конкурсе принимали участие пять тысяч ребят из России, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Латвии и Турции. От Свердловской области было 12 ребят в возрасте от 10 до 17 лет. В течение июля они изучали разные арт-стили и рисовали своего маскота – цифрового интернет-помощника, который может стать героем мультфильма, созданного искусственным интеллектом МТС.Однако пройти непростой путь обучения удалось не всем. Выполнить финальное задание смогли только две девушки из Свердловской области – семнадцатилетняя екатеринбурженка Марианна Толедо Флорес и ее ровесница из поселка Троицкий Талицкого района Дарья Дьякова.Марианна долго не могла определиться кем будет ее маскот, поэтому нарисовала трех персонажей: М-бот – дружелюбный маленький робот с искусственным интеллектом, Ретри – кот-робот, Алиса/Сара – дерзкая девушка, которая дать отпор любому. А вот по мнению Дарьи лучшим помощником является «доброта», поэтому ее персонажем стал «Цыпленок Цыпа».В награду за качественную работу девушки получили цифровые гаджеты и мерч.