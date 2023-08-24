Глава Екатеринбурга пообещал обеспечить улицы поселка Исток освещением





– пообещал мэр. «Это те участки, где нет таких опор. Поэтому они будут построены в рамках муниципального контракта, и до 1 марта 2024 года освещение появится на более 90 % территории поселка. 1 марта лично приеду и проверю»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал обеспечить установку фонарных столбов на улицах поселка Исток к марту 2024 года.Как сообщили в пресс-службе мэрии, вчера в ходе приема граждан к городскому главе обратилась жительница Истока, которая пожаловалась на отсутствие освещения в ее поселке. По ее словам, большая часть улиц в вечернее и ночное время остаются темными, в том числе Фермерская, Святогорская, Георгиевская и переулок Запрудный.