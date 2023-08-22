На один день ограничат движение поезда между Челябинском и Каменск-Уральским





– сказали в СПК. «Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства. При планировании поездки просим уточнять расписание. Все изменения – в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах РЖД и СПК, а также на станциях»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В пятницу, 1 сентября, в Свердловской области ограничат маршрут пригородного поезда №6258 Челябинск – Каменск-Уральский. До станции Каменск-Уральский он ехать не будет.Ограничения связаны с ремонтными работами на железнодорожной инфраструктуре. В связи с этим вводятся ограничения до станции Нижняя, сообщили в пресс-службе СПК.Расписание движения на участке Челябинск – станция Нижняя останется без изменений:– отправление из Челябинска в 17.40,– прибытие на станцию Нижняя в 20.18.