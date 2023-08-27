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Дожди в Свердловской области продлятся до выходных
Фото: Ольга Кольтенберг
Согласно прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, дожди в Свердловской области продлятся до выходных. Температура днем в ближайшие дни будет в районе +13…+18°C.
В четверг, 31 августа, в Свердловской области облачно, дождь, местами сильный. Ночью +6…+11°C, днем +13…+18°C. Ветер северо-восточный 5-10 м/сек, местами порывы 15-18 м\сек.
В Екатеринбурге облачно, дождь. Ночью +9…+11°C, днем +14…+16°C. Ветер северо-восточный 5-10 м/сек, днем порывы до 13 м/сек.
В пятницу, 1 сентября, в Свердловской области облачно, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью +7…+12°C, днем +13…+18°C. Ветер северный 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно, дождь. Ночью +9…+11°C, днем +15...+17°C. Ветер северный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 31 августа, в Свердловской области облачно, дождь, местами сильный. Ночью +6…+11°C, днем +13…+18°C. Ветер северо-восточный 5-10 м/сек, местами порывы 15-18 м\сек.
В Екатеринбурге облачно, дождь. Ночью +9…+11°C, днем +14…+16°C. Ветер северо-восточный 5-10 м/сек, днем порывы до 13 м/сек.
В пятницу, 1 сентября, в Свердловской области облачно, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью +7…+12°C, днем +13…+18°C. Ветер северный 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно, дождь. Ночью +9…+11°C, днем +15...+17°C. Ветер северный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды ФГБУ «Уральское УГМС».
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