В Музее истории Екатеринбурга 12 октября откроют экспозицию с Капсулой времени

– отметил мэр.

«Сама логика формирования содержимого говорит о том, что наши предшественники хотели нам оставить правдивый портрет Свердловска 1973 года – мощного индустриального центра, устремленного в будущее. А также есть напутствие нам – своим потомкам, каким бы они хотели видеть город в будущем и с пожеланием, чтобы мы также заботились о нем и развивали»,