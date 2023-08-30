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В Музее истории Екатеринбурга 12 октября откроют экспозицию с Капсулой времени
Скрин из видео: Музей истории Екатеринбурга
В Музее истории Екатеринбурга объявили об открытии экспозиции, на которой горожане смогут увидеть саму капсулу времени и ее содержимое, посланное современным екатеринбуржцам из 1973 года. Открытие выставки запланировано на 12 октября.
Напомним, что Капсулу времени открыли сегодня в екатеринбургском музее истории. Главным посланием в 2023 год стало письмо потомкам, текст которого зачитал городской глава Алексей Орлов.
Кроме этого внутри капсулы находились схема генерального плана города, книги о Свердловске, его предприятиях и известных горожанах, киноленты театральных постановок, записи песен о городе, видеозапись судебного процесса и фильм «5 минут в медицинском вытрезвителе», а также статистические данные об уральской столице и ее населении, сувениры, фотоальбомы и газеты.
Сотрудники музея уже приступили к изучению материалов и подготовке будущей выставки, сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы.
Напомним, что Капсулу времени открыли сегодня в екатеринбургском музее истории. Главным посланием в 2023 год стало письмо потомкам, текст которого зачитал городской глава Алексей Орлов.
«Сама логика формирования содержимого говорит о том, что наши предшественники хотели нам оставить правдивый портрет Свердловска 1973 года – мощного индустриального центра, устремленного в будущее. А также есть напутствие нам – своим потомкам, каким бы они хотели видеть город в будущем и с пожеланием, чтобы мы также заботились о нем и развивали»,
– отметил мэр.
Кроме этого внутри капсулы находились схема генерального плана города, книги о Свердловске, его предприятиях и известных горожанах, киноленты театральных постановок, записи песен о городе, видеозапись судебного процесса и фильм «5 минут в медицинском вытрезвителе», а также статистические данные об уральской столице и ее населении, сувениры, фотоальбомы и газеты.
Сотрудники музея уже приступили к изучению материалов и подготовке будущей выставки, сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы.
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