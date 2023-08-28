Свердловское Минприроды установило фотоловушки в местах стихийных свалок

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне в Свердловской области в лесных парках, возле съездов в лесной массив, а также у водоемов и на окраинах населенных пунктов в местах стихийных свалок появились фотоловушки, установленным региональным Минприроды.Деньги на покупку средств автоматической фото-видеофиксации выделяли из областного бюджета, откуда было направлено 817,5 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии. Подключение приборов к сетям обеспечило министерство цифрового развития и связи региона.Всего было установлено 20 фотоловушек. Их зафиксировали на деревьях на высоте от трех до пяти метров и хорошо замаскировали, чтобы нарушители не могли их заметить. Одна такая ловушка способна работать автономно до трех недель. На флэш-карте могут одновременно храниться до 800 снимков. Приборы оборудованы датчиками движения и камерой с широким углом обзора, способной распознавать автомобильные номера.До конца года в Свердловской области планируют установить еще 20 таких фотоловушек.В Минприроды напомнили, что штраф за мусор, выброшенный из легкового автомобиля, для физического лица составляет от 10 до 15 тысяч рублей и для юридического лица – от 30 до 50 тысяч рублей. Если же мусор выбросили из грузовика, то физлицу придется заплатить до 50 тысяч рублей, а юрлицу – до 120 тысяч рублей.