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В музее истории Екатеринбурга вскрыли Капсулу времени
Скрин из видео: Музей истории Екатеринбурга
Сегодня, 30 августа, в музее истории Екатеринбурга церемония вскрытия Капсулы времени. Жители города могли наблюдать процесс извлечения послания свердловчан из 1973 года в прямом эфире.
Внутри капсулы было заложено несколько предметов, каждый из которых был упакован в отдельный пакет. Серди них были грамоты, книги, в том числе посвященные 250-летию Свердловска. Изучать их будут историки. Кроме этого, в капсуле нашли письмо, посвященное потомкам, в нем рассказывают о достижениях науки, культуры и искусства, а также выражают надежду на счастливое будущее потомков.
Публикуем отрывок из письма:
Напомним, Капсула времени была заложена на Плотинке в 1973 году во время празднования 250-летия города (в тот период носившего название Свердловск).
Внутри капсулы было заложено несколько предметов, каждый из которых был упакован в отдельный пакет. Серди них были грамоты, книги, в том числе посвященные 250-летию Свердловска. Изучать их будут историки. Кроме этого, в капсуле нашли письмо, посвященное потомкам, в нем рассказывают о достижениях науки, культуры и искусства, а также выражают надежду на счастливое будущее потомков.
Публикуем отрывок из письма:
«Своими производственными успехами, своими боевым и трудовым вкладом в историческую победу над фашизмом в Великой Отечественной войне мы, свердловчане, заслужили остаться в памяти будущих поколений. Наше поколение росло и мужало под звездами Великого Октября. Мы сделали все, чтобы приблизить коммунизм, чтобы вы, потомки, с благодарностью вспоминали нас. Будущее видится нам еще более прекрасным»,
– говорится в письме.
Напомним, Капсула времени была заложена на Плотинке в 1973 году во время празднования 250-летия города (в тот период носившего название Свердловск).
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