В музее истории Екатеринбурга вскрыли Капсулу времени

– говорится в письме.

«Своими производственными успехами, своими боевым и трудовым вкладом в историческую победу над фашизмом в Великой Отечественной войне мы, свердловчане, заслужили остаться в памяти будущих поколений. Наше поколение росло и мужало под звездами Великого Октября. Мы сделали все, чтобы приблизить коммунизм, чтобы вы, потомки, с благодарностью вспоминали нас. Будущее видится нам еще более прекрасным»,