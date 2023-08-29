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Юные изобретатели из Екатеринбурга получили золотые медали на научно-техническом конкурсе в Китае
Фото: Алина Шешеня
Ученик и выпускник екатеринбургского лицея № 110 получили золотые медали за изобретения, способные принести пользу экономике. Свои проекты юные изобретатели представили на 37-м Китайском молодежном конкурсе научно-технических инноваций (CASTIC) в Ухани.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе администрации Екатеринбурге, десятиклассник Александр Иванов разработал установку для наблюдения акустической левитации, которую можно использовать в обучающих целях или при производстве микроэлектроники, когда имеется немагнитный элемент, к которому нельзя прикасаться руками.
Окончивший в этом году 11 класс Олег Медетов продемонстрировал на научно-техническом конкурсе фрагмент «умного тротуара», при ходьбе по которому вырабатывается электроэнергия.
Юноша предполагает, что такой тротуар можно устанавливать в местах скопления людей. Например, в метро или парках.
В мире уже существуют подобные «умные тротуары», однако, по словам подростка, эта модель за счет модификации подвижного элемента преобразователя способна получать в два раза электроэнергии от одного нажатия, чем ее аналоги.
Руководителем обоих научных проектов выступила учитель математики лицея № 110, заслуженный учитель России Наталья Токмакова.
CASTIC – национальное соревнование в области естественных и технических наук. Традиционно в нем участвует около 100 человек со всего материкового Китая, а также специальных регионов администрации Гонконга и Макао. С недавних пор на конкурс стали приглашать иностранцев – студентов и старшеклассников. В жюри конкурса – профессора университетов Китая.
В этом году от России на конкурсе участвовали четыре школьника, двое из которых екатеринбуржцы. Ребята прошли отборочные соревнования в рамках Международного форума научной молодежи «Шаг в будущее», состоявшегося на площадке МГТУ имени Н. Э. Баумана.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе администрации Екатеринбурге, десятиклассник Александр Иванов разработал установку для наблюдения акустической левитации, которую можно использовать в обучающих целях или при производстве микроэлектроники, когда имеется немагнитный элемент, к которому нельзя прикасаться руками.
«С помощью акустической левитации можно перемещать элемент куда нужно и лазером впаивать в микросхему, не повреждая его»,
– объяснил юный изобретатель.
Окончивший в этом году 11 класс Олег Медетов продемонстрировал на научно-техническом конкурсе фрагмент «умного тротуара», при ходьбе по которому вырабатывается электроэнергия.
«Когда на него наступают, он немного прогибается под весом человека, и за счет этого движения деформируются пьезоэлементы в преобразователях. При этом вырабатывается электрическая энергия, которая посредством диодных мостов конвертируется в постоянный ток»,
– рассказал выпускник лицея.
Юноша предполагает, что такой тротуар можно устанавливать в местах скопления людей. Например, в метро или парках.
В мире уже существуют подобные «умные тротуары», однако, по словам подростка, эта модель за счет модификации подвижного элемента преобразователя способна получать в два раза электроэнергии от одного нажатия, чем ее аналоги.
Руководителем обоих научных проектов выступила учитель математики лицея № 110, заслуженный учитель России Наталья Токмакова.
CASTIC – национальное соревнование в области естественных и технических наук. Традиционно в нем участвует около 100 человек со всего материкового Китая, а также специальных регионов администрации Гонконга и Макао. С недавних пор на конкурс стали приглашать иностранцев – студентов и старшеклассников. В жюри конкурса – профессора университетов Китая.
В этом году от России на конкурсе участвовали четыре школьника, двое из которых екатеринбуржцы. Ребята прошли отборочные соревнования в рамках Международного форума научной молодежи «Шаг в будущее», состоявшегося на площадке МГТУ имени Н. Э. Баумана.
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