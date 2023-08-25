Травмированный ястреб-тетеревятник побыл пациентом екатеринбургской ветклиники

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Хищную птицу нашли посреди грядок владельцы одного из садовых участков Екатеринбурга. Она подпустила людей к себе и даже позволила взять себя в руки. Для диких зверей и птиц такое спокойствие по отношению к человеку — явный признак серьёзных проблем со здоровьем. И садоводы отправились с птичкой в ветеринарную больницу.В ветклинике «ЗооСпец» (улица Сулимова, 23), которая специализируется на лечении птиц и экзотических животных, определили, что попавший к ним «пациент» — молоденький ястреб-тетеревятник. Состояние птицы действительно оказалось тяжёлым, а анализы и более глубокий осмотр выявил целую череду проблем со здоровьем. Микроскопия мазка позволила поставить диагнозы «протозооз», «маллофагоз», «нефропатия».Что хуже всего, у ястреба обнаружилась закрытая черепно-мозговая травма, приведшая к контузии. Возможно, в передряге, в которую он попал, пернатый хищник повредил и крыло. Но для того, чтобы выяснить, так ли это, потребуется рентген (в «ЗооСпеце» его не делают).«Звериные» доктора оказали контуженной птице первую помощь и медикаментами сняли болевые ощущения. Ястреб пришёл в себя достаточно, чтобы не без труда, но покушать. После этого его передали на дальнейшее лечение в Центр спасения животных «Особый питомец», что в городе Полевском.