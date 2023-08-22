Вместо решения острых проблем жителям Уктуса подсунули новую в виде точечной застройки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На улице Щербакова в жилом районе Уктус города Екатеринбурга может появиться высотное здание, заселённое семьями врачей, учителей и других «бюджетников». Правда, появлению в этом месте строения под социальное жильё не рады местные жители. Они не без причины предрекают обострения проблем, которые и без того не решаются годами.«Дом для учителей и врачей» планируют построить на месте снесённых в прошлом году гаражей. Пустырь площадью три «с копейками» тысячи километров застроить соцжильём намеревается компания «Дом.РФ» — «крупнейший финансовый институт, который с 1997 года занимается развитием жилищной сферы» (как компания сама себя представляет на страницах своего официального сайта). При этом, жильцам других домов в этом квартале не объясняют, а как будут решаться для новосёлов вопросы с автопарковками, с доступностью образовательных и лечебных учреждений, с обеспечением горячей и холодной водой, наконец! Ведь и сейчас в 9 домах, окружающих место планирующейся застройки, горячей воды нет долгими годами, а обитателям их приходится проделывать не самый короткий путь до ближайшей детской поликлиники, «взрослой» больницы или школы.Жителей района пытаются успокоить тем, что новостройка как раз-таки даст толчок к развитию инфраструктуры и постепенному «рассасыванию» обозначенных проблем. Доверие к этим обещаниям у жителей Уктуса, мягко говоря, не очень высокое. В соцсетях разгораются бурные дискуссии по этому, и некоторые из уктусцев доходят до обратных обещаний — активно протестовать против точечной на улице Щербакова, вплоть до акций гражданского неповиновения. Другие комментаторы предлагают подыскать под социальное жилье на Уктусе — действительно необходимое, кто же спорит? — более подходящее место. В частности, указывают на давний недострой на перекрёстке улиц Щербакова и Лыжников, отмечая, что оттуда будущий новосёлам было бы гораздо ближе добираться и до больниц, и до школы (что особенно важно, учитывая, что новосёлами этими должны стать учителя и врачи).Интернет-спорами жители Уктуса не ограничиваются. Они бомбят горадминистрацию обращениями и ищут помощи у депутатов и видных политиков, надеясь хотя бы на предвыборный период получить у них поддержку.