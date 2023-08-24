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В Екатеринбурге с 1 сентября изменится схема движения 13-го трамвая
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с пятницы, 1 сентября, схема движения трамвая 13-го маршрута изменится в обоих направлениях. Об этом сообщает ЕУМП «Гортранс».
Пока что трамвай следует через Верх-Исетский бульвар и улицу Доллорес Ибаррури, но с первого дня осени 13-й маршрут будет пролегатьчерез ВИЗовское кольцо на площади Субботников, по Красноуральской и Татищева.
Трамвай будет ехать от конечной станции «7 Ключей» по улицам Техническая, Халтурина, Кирова, Красноуральская, Татищева, проспект Ленина, Гагарина, Малышева, Сыромолотова до конечной станции «40 лет ВЛКСМ».
Пока что трамвай следует через Верх-Исетский бульвар и улицу Доллорес Ибаррури, но с первого дня осени 13-й маршрут будет пролегатьчерез ВИЗовское кольцо на площади Субботников, по Красноуральской и Татищева.
Трамвай будет ехать от конечной станции «7 Ключей» по улицам Техническая, Халтурина, Кирова, Красноуральская, Татищева, проспект Ленина, Гагарина, Малышева, Сыромолотова до конечной станции «40 лет ВЛКСМ».
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