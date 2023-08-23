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В екатеринбургском ЦПКиО для рядовых горожан откроют VIP-зону, в которой раньше могли отдыхать только чиновники. Фото

22.43 Воскресенье, 27 августа 2023
Фото: экс-сотрудник ЦПКиО. Коллаж: Вечерние ведомости
Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского в обозримой перспективе может расшириться для горожан – огороженную при прежних директорах зону для VIP-отдыха откроют и интегрируют в парк.

О грядущем открытии VIP-зоны сообщило информагентство Ura.ru. Директор ЦПКиО Павел Зубакин рассказал «Вечерним ведомостям», что решение изменить назначение этой зоны было принято не сейчас – так было задумано ещё разработанным в 2021 году мастер-планом развития парка.

На вопрос о том, когда обновлённая территория бывшего места отдыха «для избранных» откроется для рядовых посетителей, Зубакин ответить затруднился, сказав, что перед этим предстоит выполнить ещё немало работ.

Первым делом, по словам Зубакина, надо разобраться с небольшим прудом – укрепить его берега, чтобы сделать водоём безопасным для посещения. Пока этот вопрос не решён, открыть территорию руководство не может из соображений безопасности.


Согласно новому мастер-плану, территория вокруг небольшого озера (в правой части иллюстрации), должна стать открытой для посетителей парка. Более точное её функциональное предназначение пока не определено.


Вдобавок пруд сейчас цветёт (этим летом он напугал горожан своим ржаво-красным цветом, причиной чему было, предположительно, размножение водорослей).

— Урегулирование вопроса пруда – это изыскания. Гидрологические и иные. Чтобы он был чист, свеж и никого не пугал. После того как будут готовы изыскания – сразу приступим к проектированию. Потом строительно-монтажные работы. Очень много неизвестных чтобы назвать точные сроки запуска,

– сказал Зубакин.


Но пообещал, что медлить с решением этого вопроса руководство парка не будет, на каждом этапе выполняя работы в максимально сжатые сроки.

Результат должен стоить ожидания – поскольку эта часть парка красива, пруд эстетичен, в парке сейчас не особо много воды, к которой у посетителей есть доступ, отметил директор ЦПКиО в разговоре с veved.ru.

Как получилось, что часть парка оказалась огорожена для «избранных»?



Решение сделать в ЦПКиО VIP-зону было принято во время руководства парком Владимиром Чермениновым. Бывший сотрудник ГУ МВД по Свердловской области Черменинов был директором ЦПКиО более 11 лет – с 2004 по 2015 год, и именно в этот период парк, по мнению многих, отстал в своём развитии. Но какие-то направления в парке развивались. Одним из них стала VIP-зона, которую обустроили в 2011-2012 годах. В последующие годы в ней активно отдыхали чиновники и силовики. Обычные граждане, как рассказал «Вечерним ведомостям» один из бывших сотрудников парка, не могли арендовать её даже за деньги. Она была только «для своих».


Эту часть территории парка вместе с небольшим заливом паркового озерца в 2011 году огородили от рядовых посетителей. Иллюстрация на основе снимка Google Earth


Место для VIP-зоны отвели не слишком большое, но оно было «козырным» – рядом с администрацией, плюс под неё огородили часть водоёма, в котором живут лебеди.


На прилегающее к VIP-зоне озеро часто прилетают лебеди. Фото предоставлено Вечерним ведомостям бывшим сотрудником ЦПКиО


Об эстетике при обустройстве зоны не слишком задумывались – часть озера, не предназначенную для посещения «простыми смертными», огородили баннером с нарисованным лесом.


По земле «зону для избранных» отгородили от остальной части парка бетонным забором, а над водой натянули баннер. Фото сделано во время установки в открытой части водоёма фонтана (до наших дней не сохранился)


За баннером и забором был причал с помостом, в этом небольшом заливе можно было не только порыбачить с берега, но и поплавать на лодке. Тогда водоём зарыбляли, сказал «Вечерним ведомостям» бывший сотрудник парка, пожелавший остаться инкогнито. Сейчас же рыбы в озере уже нет.


Так баннер выглядел изнутри VIP-зоны. Фото предоставлено Вечерним ведомостям бывшим сотрудником парка



Хотя с некоторых ракурсов баннер удачно сливался с лесом и не сказать чтобы портил вид посетителям VIP-зоны во время пышных банкетов. Фото предоставлено Вечерним ведомостям бывшим сотрудником парка


Сама VIP-зона использовалась для проведения переговоров в неформальной обстановке чиновников и высокопоставленных полицейских, со многими из которых у Черменинова сохранялись личные связи (к слову, Владимир Черменинов до сих пор заседает в общественном совете при ГУ МВД по Свердловской области).


Фотографии VIP-зоны перед одним из VIP-фуршетов. Фото предоставлено Вечерним ведомостям бывшим сотрудником парка


Переговоры сопровождались распитием алкогольных напитков. В них их участвовали влиятельные городские чиновники, не только из сферы культуры – например, вице-мэр Владимир Тунгусов.


На содержимое столов во время вечеринок не скупились. Присутствовала и чёрная икра. Лица участников застолья мы решили скрыть – хоть эти люди в большинстве были публичными, мероприятие всё-таки было частным.


После прихода нового директора, героя России Романа Шадрина, в сауне, которую обустроили в этой зоне, часто бывали девушки лёгкого поведения, делится с «Вечерними ведомостями» экс-сотрудник парка. После ухода Шадрина проституток там больше не видели.


Фото предоставлено Вечерним ведомостям бывшим сотрудником парка


Общественности и журналистам VIP-зону впервые показали после прихода на пост директора ЦПКиО Екатерины Кейльман в 2019 году. При Кейльман и при сменившем её Павле Зубакине сауна в VIP-зоне перестала функционировать по прежнему назначению.

С приходом новой команды руководителей ЦПКиО переживает значительное обновление. В начале августа директор парка заявлял, что для полноценной реконструкции парка в соответствии с мастер-планом потребуется ещё минимум 3-4 года.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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12:26 На Щорса-Белинского в Екатеринбурге нашли труп возле проезжей части
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19:46 ФК «Урал» потерпел первое поражение в сезоне в РПЛ, упустив шанс возглавить турнирную таблицу
16:00 В Нижнем Тагиле мальчик сломал ногу на детской площадке
15:47 В окно многоквартирника в Березовском выстрелили неизвестные
15:28 В Свердловской области распространяются фейки о переводе жителей на цифровой рубль
13:53 Более 50 тысяч уральцев собираются проголосовать электронно на выборах в сентябре
13:33 Испытание новой вакцины для свиней обсудили эксперты в Свердловской области
13:30 Роспотребнадзор контролирует борьбу с клопами в детском лагере в Каменске-Уральском
12:58 Листовки с именем убитого аспиранта из Габона появились в Екатеринбурге
12:20 В Екатеринбурге завершается турнир по бадминтону
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