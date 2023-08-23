В екатеринбургском ЦПКиО для рядовых горожан откроют VIP-зону, в которой раньше могли отдыхать только чиновники. Фото

Согласно новому мастер-плану, территория вокруг небольшого озера (в правой части иллюстрации), должна стать открытой для посетителей парка. Более точное её функциональное предназначение пока не определено.





– сказал Зубакин. — Урегулирование вопроса пруда – это изыскания. Гидрологические и иные. Чтобы он был чист, свеж и никого не пугал. После того как будут готовы изыскания – сразу приступим к проектированию. Потом строительно-монтажные работы. Очень много неизвестных чтобы назвать точные сроки запуска,

Как получилось, что часть парка оказалась огорожена для «избранных»?

Эту часть территории парка вместе с небольшим заливом паркового озерца в 2011 году огородили от рядовых посетителей. Иллюстрация на основе снимка Google Earth

На прилегающее к VIP-зоне озеро часто прилетают лебеди. Фото предоставлено Вечерним ведомостям бывшим сотрудником ЦПКиО

По земле «зону для избранных» отгородили от остальной части парка бетонным забором, а над водой натянули баннер. Фото сделано во время установки в открытой части водоёма фонтана (до наших дней не сохранился)

Так баннер выглядел изнутри VIP-зоны. Фото предоставлено Вечерним ведомостям бывшим сотрудником парка

Хотя с некоторых ракурсов баннер удачно сливался с лесом и не сказать чтобы портил вид посетителям VIP-зоны во время пышных банкетов. Фото предоставлено Вечерним ведомостям бывшим сотрудником парка

Фотографии VIP-зоны перед одним из VIP-фуршетов. Фото предоставлено Вечерним ведомостям бывшим сотрудником парка

На содержимое столов во время вечеринок не скупились. Присутствовала и чёрная икра. Лица участников застолья мы решили скрыть – хоть эти люди в большинстве были публичными, мероприятие всё-таки было частным.

Фото предоставлено Вечерним ведомостям бывшим сотрудником парка

Владислав Постников © Вечерние ведомости