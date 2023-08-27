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Почти половина родителей Екатеринбурга собираются отпроситься 1 сентября с работы

17.20 Воскресенье, 27 августа 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Отпроситься с работы минимум на полдня, чтобы проводить ребенка в школу, собираются 47 процентов екатеринбуржцев. Из них 32 процента собираются взять отгул или отпуск, а 15 – отпроситься на полдня, сообщают аналитики SuperJob.

Исследование также показало, что женщины перед Днём знаний волнуются чаще мужчин – о переживания рассказали 29 процентов женщин и только 20 процентов мужчин.

Впрочем, и отпрашиваются с работы чаще женщины, чем мужчины.

В исследовании отмечается, что почти половина работодателей отпускают родителей провести время 1 сентября с детьми. Из них 15 процентов делает это официально, а 30 – без формальностей просто отпускает.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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12:08 Школьники и студенты-очники смогут ездить по Свердловской области на жд-транспорте со скидкой в 50%
11:38 На севере Свердловской области появятся туристические обозначения
11:08 Женщина скончалась после ДТП у железнодорожного переезда в Первоуральске
19:46 ФК «Урал» потерпел первое поражение в сезоне в РПЛ, упустив шанс возглавить турнирную таблицу
16:00 В Нижнем Тагиле мальчик сломал ногу на детской площадке
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15:28 В Свердловской области распространяются фейки о переводе жителей на цифровой рубль
13:53 Более 50 тысяч уральцев собираются проголосовать электронно на выборах в сентябре
13:33 Испытание новой вакцины для свиней обсудили эксперты в Свердловской области
13:30 Роспотребнадзор контролирует борьбу с клопами в детском лагере в Каменске-Уральском
12:58 Листовки с именем убитого аспиранта из Габона появились в Екатеринбурге
12:20 В Екатеринбурге завершается турнир по бадминтону
19:52 Несколько человек погибло в ДТП неподалёку от Ганиной Ямы
19:43 На теле выловленной из Исети девушки найдена колото-резанная рана
19:29 Жительницу Екатеринбурга изолировали от сограждан в больнице
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