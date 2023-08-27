Почти половина родителей Екатеринбурга собираются отпроситься 1 сентября с работы

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Отпроситься с работы минимум на полдня, чтобы проводить ребенка в школу, собираются 47 процентов екатеринбуржцев. Из них 32 процента собираются взять отгул или отпуск, а 15 – отпроситься на полдня, сообщают аналитики SuperJob.Исследование также показало, что женщины перед Днём знаний волнуются чаще мужчин – о переживания рассказали 29 процентов женщин и только 20 процентов мужчин.Впрочем, и отпрашиваются с работы чаще женщины, чем мужчины.В исследовании отмечается, что почти половина работодателей отпускают родителей провести время 1 сентября с детьми. Из них 15 процентов делает это официально, а 30 – без формальностей просто отпускает.