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Почти половина родителей Екатеринбурга собираются отпроситься 1 сентября с работы
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Отпроситься с работы минимум на полдня, чтобы проводить ребенка в школу, собираются 47 процентов екатеринбуржцев. Из них 32 процента собираются взять отгул или отпуск, а 15 – отпроситься на полдня, сообщают аналитики SuperJob.
Исследование также показало, что женщины перед Днём знаний волнуются чаще мужчин – о переживания рассказали 29 процентов женщин и только 20 процентов мужчин.
Впрочем, и отпрашиваются с работы чаще женщины, чем мужчины.
В исследовании отмечается, что почти половина работодателей отпускают родителей провести время 1 сентября с детьми. Из них 15 процентов делает это официально, а 30 – без формальностей просто отпускает.
Исследование также показало, что женщины перед Днём знаний волнуются чаще мужчин – о переживания рассказали 29 процентов женщин и только 20 процентов мужчин.
Впрочем, и отпрашиваются с работы чаще женщины, чем мужчины.
В исследовании отмечается, что почти половина работодателей отпускают родителей провести время 1 сентября с детьми. Из них 15 процентов делает это официально, а 30 – без формальностей просто отпускает.
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