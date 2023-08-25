На севере Свердловской области появятся туристические обозначения

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Ивделе и Верхотурье установят знаки туристической навигации. Такие знаки уже давно размещены в некоторых регионах – например, в Башкирии. Однако для Свердловской области установка этих знаков становится целым событием.Так, в департаменте информполитики региона не без гордости рассказывают о выделении на знаки из областного бюджета субсидий муниципалитетам. Правительство области распределило на это действо аж более 400 тысяч рублей.Сами, знаки, изготовят в международном формате – на коричневом фоне и надписью с названием достопримечательности на двух языках. Такие знаки очень популярны, например, в Башкирии. Там они установлены практически на территории всей республики и очень облегчают поиск красот для туристов. Кроме того, эти знаки и привлекают внимание случайных путешественников – так, во время поездки по республике невозможно не наткнуться на такие обозначения – и даже если целью поездки является не туризм, то стать чуточку просвещеннее после обнаружения таких знаков вполне можно.