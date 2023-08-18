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Роспотребнадзор контролирует борьбу с клопами в детском лагере в Каменске-Уральском
В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что устроили проверку после сообщений о клопах в детском загородном лагере в Каменске-Уральском. Компании-организатору отдыха в ведомстве выписали предостережение.
По информации санитарных врачей, комнаты в лагере были обработаны организацией, специализирующейся на борьбе с насекомыми.
Клопы были обнаружены повторно в одной из комнат, однако она находится в отдельном блоке, в ней никто не проживал. Детей из соседних комнат переселили в другой корпус. Комнату обработали от клопов повторно.
По информации санитарных врачей, комнаты в лагере были обработаны организацией, специализирующейся на борьбе с насекомыми.
Клопы были обнаружены повторно в одной из комнат, однако она находится в отдельном блоке, в ней никто не проживал. Детей из соседних комнат переселили в другой корпус. Комнату обработали от клопов повторно.
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18 августа 2023