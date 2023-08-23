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Синоптики предупредили о похолодании в выходные в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В грядущие выходные в Свердловской области ожидается похолодание. По данным синоптиков, ночью при прояснении температура может опуститься до -2°C. Также в регионе прогнозируется местами туман.
В субботу, 26 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ночью +3…+8°C, при прояснении заморозки -2…0°C. Днем +12…+17°C. Ветер западный 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ночью +6…+8°C, в окрестностях до +1. Днем +15…+17°C. Ветер западный 2-7 м/сек.
В воскресенье, 27 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой, днем небольшой, в отдельных районах умеренный дождь. Ночью +2…+7°C, днем +12…+17°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный 3-8 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ночью +5…+7°C, днем +15…+17°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 26 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ночью +3…+8°C, при прояснении заморозки -2…0°C. Днем +12…+17°C. Ветер западный 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ночью +6…+8°C, в окрестностях до +1. Днем +15…+17°C. Ветер западный 2-7 м/сек.
В воскресенье, 27 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой, днем небольшой, в отдельных районах умеренный дождь. Ночью +2…+7°C, днем +12…+17°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный 3-8 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ночью +5…+7°C, днем +15…+17°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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