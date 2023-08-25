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В уральской столице до 15 октября закроют движение по улице Бажова
Фото: Вечерние ведомости
В уральской столице с 9 сентября до 15 октября будет закрыто движение по улице Бажова. Там будут проводиться работы по модернизации распределительных тепловых сетей.
Перекрытие будет организовано возле здания, расположенного на улице Сони Морозовой, 203 «а».
Перекрытие будет организовано возле здания, расположенного на улице Сони Морозовой, 203 «а».
«Рабочие установят на участке соответствующие дорожные знаки и указатели, а по завершении работ восстановят элементы благоустройства. Общественный транспорт будет курсировать по маршрутам без изменений»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе администрации города.
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