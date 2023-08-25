В уральской столице до 15 октября закроют движение по улице Бажова





– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе администрации города. «Рабочие установят на участке соответствующие дорожные знаки и указатели, а по завершении работ восстановят элементы благоустройства. Общественный транспорт будет курсировать по маршрутам без изменений»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В уральской столице с 9 сентября до 15 октября будет закрыто движение по улице Бажова. Там будут проводиться работы по модернизации распределительных тепловых сетей.Перекрытие будет организовано возле здания, расположенного на улице Сони Морозовой, 203 «а».