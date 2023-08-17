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В Екатеринбурге на год ограничат движение на участке улицы Кузнецова
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в связи со строительством жилого дома на Уралмаше на год ограничат движение по улице Кузнецова на участке от улицы Калинина до улицы Уральских Рабочих.
С 14 сентября 2023 года по 1 сентября 2024 года там будет действовать режим одностороннего движения, сообщили в мэрии.
Дом, о строительстве которого идет речь, должен будет появиться в границах улиц Красных борцов – Уральских рабочих – Кузнецова – Калинина. Его возведением занимается застройщик «Атомстройкомплекс-Северное сияние».
С 14 сентября 2023 года по 1 сентября 2024 года там будет действовать режим одностороннего движения, сообщили в мэрии.
Дом, о строительстве которого идет речь, должен будет появиться в границах улиц Красных борцов – Уральских рабочих – Кузнецова – Калинина. Его возведением занимается застройщик «Атомстройкомплекс-Северное сияние».
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