В Екатеринбурге на год ограничат движение на участке улицы Кузнецова

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в связи со строительством жилого дома на Уралмаше на год ограничат движение по улице Кузнецова на участке от улицы Калинина до улицы Уральских Рабочих.С 14 сентября 2023 года по 1 сентября 2024 года там будет действовать режим одностороннего движения, сообщили в мэрии.Дом, о строительстве которого идет речь, должен будет появиться в границах улиц Красных борцов – Уральских рабочих – Кузнецова – Калинина. Его возведением занимается застройщик «Атомстройкомплекс-Северное сияние».