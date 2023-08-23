В столице Урала обнаружили склад просроченной курицы для шаурмы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Кировском районе уральской столицы обнаружили склад с просроченной курицей, которую, по предварительным данным, уже как полгода поставляли в местные шаурменные.Об этом сообщает «РИА» со ссылкой на члена екатеринбургской общественной палаты Дмитрия Чукреева. По его словам, владельцы подпольного цеха с курицей скупали просроченную продукцию или близкую к просрочке, разделывали, мариновали и делали мясные заготовки для шаурмы.Полиция уже проводит проверку. Куда поступало просроченное мясо, еще предстоит выяснить.