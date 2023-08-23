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В столице Урала обнаружили склад просроченной курицы для шаурмы
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Кировском районе уральской столицы обнаружили склад с просроченной курицей, которую, по предварительным данным, уже как полгода поставляли в местные шаурменные.
Об этом сообщает «РИА» со ссылкой на члена екатеринбургской общественной палаты Дмитрия Чукреева. По его словам, владельцы подпольного цеха с курицей скупали просроченную продукцию или близкую к просрочке, разделывали, мариновали и делали мясные заготовки для шаурмы.
Полиция уже проводит проверку. Куда поступало просроченное мясо, еще предстоит выяснить.
Об этом сообщает «РИА» со ссылкой на члена екатеринбургской общественной палаты Дмитрия Чукреева. По его словам, владельцы подпольного цеха с курицей скупали просроченную продукцию или близкую к просрочке, разделывали, мариновали и делали мясные заготовки для шаурмы.
Полиция уже проводит проверку. Куда поступало просроченное мясо, еще предстоит выяснить.
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