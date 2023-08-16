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Новое кладбище появится под Верхней Пышмой
Фото Антона Каптелова
Участок под новое кладбище выделили неподалёку от Верхней Пышмы, возле посёлка Зелёный Бор. Площадь будущей кладбищенской территории составляет почти 365 тысяч квадратных метров.
Правда, появится новый погост еще не скоро, не раньше 2027 года. Сейчас проект даже не на стадии разработки — администрация городского округа «Верхняя Пышма» подыскивает специалистов, готовых взяться за эту самую разработку. Оплата более чем щедрая — 6,7 миллионов рублей, согласно данным сайта Госзакупок.
Разработчикам предстоит не только разработать подробный план будущего кладбища и распланировать строительные работы, но и спроектировать административное здание. По предварительным планам оно займёт площадь 300 квадратных метров и вместит в себя кабинеты администрации кладбища, хозяйственные помещения и магазин ритуальных принадлежностей. В проект кладбища разработчик должен будет внести также парковку, колумбарий и секцию для родовых захоронений.
Правда, появится новый погост еще не скоро, не раньше 2027 года. Сейчас проект даже не на стадии разработки — администрация городского округа «Верхняя Пышма» подыскивает специалистов, готовых взяться за эту самую разработку. Оплата более чем щедрая — 6,7 миллионов рублей, согласно данным сайта Госзакупок.
Разработчикам предстоит не только разработать подробный план будущего кладбища и распланировать строительные работы, но и спроектировать административное здание. По предварительным планам оно займёт площадь 300 квадратных метров и вместит в себя кабинеты администрации кладбища, хозяйственные помещения и магазин ритуальных принадлежностей. В проект кладбища разработчик должен будет внести также парковку, колумбарий и секцию для родовых захоронений.
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