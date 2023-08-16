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Новое кладбище появится под Верхней Пышмой

20.30 Четверг, 24 августа 2023
Фото Антона Каптелова
Участок под новое кладбище выделили неподалёку от Верхней Пышмы, возле посёлка Зелёный Бор. Площадь будущей кладбищенской территории составляет почти 365 тысяч квадратных метров.

Правда, появится новый погост еще не скоро, не раньше 2027 года. Сейчас проект даже не на стадии разработки — администрация городского округа «Верхняя Пышма» подыскивает специалистов, готовых взяться за эту самую разработку. Оплата более чем щедрая — 6,7 миллионов рублей, согласно данным сайта Госзакупок.

Разработчикам предстоит не только разработать подробный план будущего кладбища и распланировать строительные работы, но и спроектировать административное здание. По предварительным планам оно займёт площадь 300 квадратных метров и вместит в себя кабинеты администрации кладбища, хозяйственные помещения и магазин ритуальных принадлежностей. В проект кладбища разработчик должен будет внести также парковку, колумбарий и секцию для родовых захоронений.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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13:22 Опекунше погибшего в Екатеринбурге Далера Бобиева могли ужесточить обвинение
12:48 Свердловский омбудсмен намерена проверить спецприемник Асбеста после жалоб африканца
12:17 Сотрудникам свердловских лесничеств и Уральской базы авиалесоохраны обещали поднять зарплаты
12:02 СК возбудил уголовное дело по факту незаконного удержания женщины с ребенком в Нижнем Тагиле
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