С родителей мальчика, случайно утопившего свою подругу, взыскали 1,2 миллиона рублей





– рассказали в пресс-службе областного суда. «Отец подростка просил об отмене решения и отказе в удовлетворении иска. Он отметил, что гибель Елены – случайность, а его сын в силу возраста не мог осознавать в полной мере последствия своих действий. Кроме того, ответчики также тяжело переживали эту трагедию»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловский областной суд взыскал 1,2 миллиона рублей с родителей 13-летнего мальчика, который случайно утопил свою 16-летнюю подругу, в пользу родственников погибшей.Трагедия, о которой идет речь, произошла в июне 2020 года. Ребята отдыхали у водоема и дурачились в воде. Веселясь, 13-летний юноша взял на руки 16-летнюю подругу и понес в воду на глубину, где неожиданно провалился в подводную яму. Оба подростка не умели плавать, однако парня успели спасти очевидцы, а девушка утонула.Семья погибшей, не сумев смирить с гибелью родного человека, обратились в Красногорский районный суд Каменска-Уральского с требованием взыскать с родителей подростка по 1 миллиону в пользу родителей и несовершеннолетнего брата, а также по 500 тысячи в пользу дяди, тети и бабушки. Суд исковые требования полностью удовлетворил. Семья юноши была не согласна с решением суда и подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.Суд апелляционной инстанции, рассмотрев дело, посчитал, что законные представители девушки не проявили должного внимания и осмотрительности в отношении несовершеннолетней, так как узнали о том, что девушка ушла на водоем только после ее гибели. До этого, как утверждается, ее местонахождением никто не интересовался. Также суд отметил финансовое положение семьи юноши и нравственные страдания в связи с гибелью знакомой.В итоге судебная коллегия приняла решение о взыскании в качестве компенсации морального вреда по 300 тысяч в пользу матери и брата погибшей, по 200 тысяч в пользу отца и бабуши, по 100 тысяч в пользу дяди и тети погибшей. Решение суда вступило в законную силу.